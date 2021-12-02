بايتاس: الحكومة ماضية في إصلاح التعليم مهما كلف الأمر
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنظومة التعليمية بالمغرب تحتاج إلى رجة قوية وإصلاحات جذرية بجرأة ودون محاباة.
وعلق بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، عن الضجة التي أثارها قرار بنموسى حول شروط الترشيح لمباريات التدريس، بالقول “الدواء غالبا ما يكون مرا”.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة تتوفر على تصور واضح سواء في ملف التعليم أو قضايا أخرى، مسترسلا أن رئيس الحكومة عبر عن هذه التصورات خلال الجلسة الأخيرة للمساءلة الشهرية.
وشدد ذات المتحدث، على أن التعليم من ضمن الملفات التي تشتغل عليها الحكومة وستعمل على إصلاحه مهما كلف الأمر “سياسيا واقتصاديا”. وفق قوله
2 تعليقات
انا مغربي و اوافقكم في قرارتكم الله المعين
الاصلاح…..حكومات ووزاراء عدة عزفوا الحانا عدة على وتر الإصلاح وفي كل مرة تكون النتائج كارثية والتعليم من سيء الى أسوأ.نحن في دولة كل واحد يلغي بلغاه .وليس هناك مشروع اصلاحي يمرر من وزارة الى اخرى لتتمته. كل وزير يبدأ من الصفر وينتهي الى الصفر …لا حول ولا قوة الا بالله..اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك