بايتاس: الحكومة ماضية في إصلاح التعليم مهما كلف الأمر

هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنظومة التعليمية بالمغرب تحتاج إلى رجة قوية وإصلاحات جذرية بجرأة ودون محاباة.

وعلق بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، عن الضجة التي أثارها قرار بنموسى حول شروط الترشيح لمباريات التدريس، بالقول “الدواء غالبا ما يكون مرا”.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تتوفر على تصور واضح سواء في ملف التعليم أو قضايا أخرى، مسترسلا أن رئيس الحكومة عبر عن هذه التصورات خلال الجلسة الأخيرة للمساءلة الشهرية.

وشدد ذات المتحدث، على أن التعليم من ضمن الملفات التي تشتغل عليها الحكومة وستعمل على إصلاحه مهما كلف الأمر “سياسيا واقتصاديا”. وفق قوله

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