محاكمة الجنس مقابل النقط بسطات.. نقيب المحامين يطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي
عرفت قاعة المحاكمة بالمحكة الابتدائية بسطات ظهر اليوم الخميس حضورا مكثفا قبيل انطلاق أطوار محاكمة المتهمين في ملف مابات يعرف بقضية الجنس مقابل النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث التمس نقيب هيئة المحامين بسطات من المحكمة تمتيع أحد موكله الذي يقبع بسجن عين علي مومن بالسراح المؤقت تماشيا والندوة التي عرفت مراكش مؤخرا والتي نصت على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، نظرا لتوفر كافة الضمانات القانونية، بما فيها الاستعداد بدفع كفالة اسوة بباقي المتهمين الاثنين اللذان يحاكما في حالة سراح.
هذا وقد جاءت باقي التدخلات والمرافعات للمحامين في هذا الباب، وهو المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت الذين يحاكمون عن بعد، ليقوم رئيس الجلسة بالمناداة على لائحة أسماء المصرحين الذين تغيبوا عن الحضور، ليتم تأجيل القرار للتأمل في الملتمس، مع تحديد جلسة 07 دجنبر الجاري لاستئناف أطوار المحاكمة.
هذا وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قد قرر مساء أمس الاربعاء ايداع استاذين جامعيين سجن عين علي مومن، والافراج عن اثنين آخرين بكفالة مالية أحدهما 50.000درهم و الآخر 20.000 درهم، ليبلغ عدد المعتقلين والمحالين على السجن ثلاثة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية سطات ايداع الثالث في وقت سابق السجن ذاته على خلفية واقعة الجنس مقابل النقط بتهمة عتك العرض وتحديد جلسة الاستماع الاربعاء المقبل.
وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.
18 تعليقات
هذه الغرامة قليلة جدا الكحم والانصاف هو الطرد نهائي من التعليم.
الغرامة قليلة جدا الكحم والانصاف هو الطرد من التعليم بصفة نهائية.حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه. بمس شرف الطالبات..
يجب على الوزارة التربية والتعليم وضع حد لهذه المهزلة التي مست شرف الطالبات….حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
المراقبة ثم المراقبة بواسطة كاميرات المراقبة في كل ركن من أركان الجامعات والمعاهد العليا .حتى نحارب الابتزازات من طرف الأساتذة الجامعيين…..
لقد شوهوا صورة الجامعات والمعاهد العليا في المغرب بهذه الأفعال اللاخلاقية يجب ان تضع الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة التربية الوطنية حلا مناسبا لهذه الظاهرة.لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعتبر هذه الأفعال اللاخلاقية جريمة اغتصاب يجب محاكمته فوراً باقصى العقوبات حتى يكون درسا قاسيا لمن يتعدى حدود الله.
لانريد تأجيل محاكمة الأساتذة الجامعيين ولا الاستئناف .نريد الحكم فوري بدون رحمة ولا شفقة.. لأنه تعدى على شرف الطالبة ؛ولو تكن هي المذنبة ؛هو يكن المربي القدير والمثل الأعلى للاخلاق…
لقد حطموا نفسية الطالبات بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية والابتزازات.في نظري الطرد ثم الطرد من التعليم لانهم لايشرفوا الجامعات والمعاهد العليا في المغرب….
يجب القضاء على الفساد والابتزاز والتعسف والسيطرة والسلطة على الطالبات اللواتي لا حولة لهن إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى محاكمتهم أمام الرأي العام الأخذ العبرة.لكل من تعدى الحدود…
إذا تبت فعلا هم من قاموا بمثل هذه الأفعال اللاخلاقية يجب طردهم من التعليم بصفة نهائية.
الفساد والابتزاز والتعسف ليس في هذآ القطاع وإنما في جميع القطاعات ..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
إنهم ذئاب يفترسون الفريسة بدون رحمة ولا شفقة ..فمحاكمتهم بالسجن المؤبد طول حياتهم.
إنه مربي الأجيال القادمة وليس مفسد. لقد شوهوا صورة الأساتذة الجامعيين بصفة نهائية.كما يقال المثل المغربي (سمكة واحدة كتخنز كلشي). لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….
كل الجامعات والمعاهد العليا الموجودة بالمغرب تكثر فيها هذه الأفعال اللاخلاقية يجب الحد منها….
الميز العنصوري بكثرة في الجامعات بين الجنسين لدى الأساتذة هذا ما جعل الفساد والابتزاز والتعسف في الجامعات.
المسبب الرئيسي لهذا المشكل هن الطالبات بمظهرهن داخل الجامعات ..كما يقال (كاسيات عاريات…).
إنها فضيحة من العيار الثقيل .يجب الطرد ثم الطرد الكلي من التعليم بصفة نهائية….