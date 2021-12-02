مصر تعلن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العالقين بالمغرب

هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة المصرية بالرباط، اليوم الخميس، عن برمجة رحلة استثنائية لإجلاء المواطنيين المصريين العالقين وعائلاتهم والمغاربة وغير المصريين المسافرين إلى القاهرة، وذلك عقب إغلاق المغرب حدوده الجوية منذ الإثنين الماضي، تطويقا لتفشي “كورونا” ومتحوراته.

وذكرت السفارة في بلاغ لها، أن هذه الرحلة الاستثنائية ستنطلق يوم السبت 04 دجنبر الجاري من الدار البيضاء في اتجاه القاهرة، مبرزة أنه “يمكن الحجز من خلال الحضور بشكل شخصي بمقر مكتب مصر للطيران بالدار البيضاء أو الاتصال بأرقام هواتف مكتب مصر للطيران بمدينة الدار البيضاء”.

ووفق البلاغ ذاته، فيتعين على جميع المسافرين المتوجهين إلى مصر، حمل شهادة تفيد بتلقيهم لقاحا مضادا للفيروس أو شهادة إجراء تحليل (PCR) للكشف عن “كورونا” تكون النتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد إقلاع الطائرة في حالة تعذر الحصول على شهادة اللقاح، فيما يستثنى من هذا القرار الأطفال أقل من 6 سنوات.

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