غانتس يلتقي رئيس المكتب المغربي باسرائيل: “تطلعنا إلى توسيع العلاقات”
هبة بريس
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس المكتب المغربي في اسرائيل، عبد الراحيل بيوض.
وقال غانتس في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا”.
وكان غانتس قد زار الرباط بين 23 و25 نونبر الماضي جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.
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تعليق واحد
اشيد بالتعاون الاستراتيجي المبرم بين المغرب واسراىيل حيث سيعطي دفعة قوية للترسانة المغربية ويمكن القوات المسلحة الملكية من اكتساب خبرات وتقنيات متطورة في مجال صناعة الاسلحة احيي قواتنا المسلحة الملكية الباسلة واتمنى لها مزيدا من التالق والتقدم