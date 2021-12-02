غانتس يلتقي رئيس المكتب المغربي باسرائيل: “تطلعنا إلى توسيع العلاقات”

2021-12-02 / 1:57 مساءً
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هبة بريس

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس المكتب المغربي في اسرائيل، عبد الراحيل بيوض.

وقال غانتس في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا”.

وكان غانتس قد زار الرباط بين 23 و25 نونبر الماضي جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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