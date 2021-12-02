إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تربط إيطاليا بالمغرب علاقات ثنائية درجت على الامتياز وتتسم بالحوار المكثف والمنتظم منذ وسط تسعينات القرن العشرين. واختار القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي أن يزور محافظ مدينة كازيرتا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وأهمية العمل لتعزيزها.

ورحب محافظ كازيرتا بزيارة القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي عبد القادر ناجي وأشاد بمتانة وتميز العلاقات بين البلدين .

وأعرب المسؤول الإيطالي علي أن دولة إيطاليا حريصة على الارتقاء بمستوى التعاون الإستراتيجي مع المملكة المغربية ورفع حجم الاستثمارات الإيطالية في المغرب وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين .

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن “البلدين تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، ولا ينحصر الأمر في انفتاحهما وثقافتهما المتعددة الروافد، بل وأيضا في مساهمتهما الدائمة في تحقيق الإستقرار والأمن في المحيط الجغرافي الدولي كما الإقليمي، ونموهما الذي يجعل الإنسان المحور والهدف الأساسيين”.

كما التقى القنصل العام مع والي الامن بالمحافظة الدكتور انطونيو بوريللي وتطرقا الى المشاكل الجالية المغربية المقيمة بالمحافظة والتي تتلخص في البطالة وتسوية اوضاع المهاجرين الغير نظاميين. واشاد بسمعة الجالية المغربية وسرعة اندماجها في المجتمع الايطالي.

اختتمت الزيارة بلقاء رئيسة قسم الهجرة بالمحافظة الدكتورة سافينا ماكياريلا التي اطلعت القنصل العام على صيرورة العمل وعدد المغاربة التي استلمت طلبات تسوية اوضاعهم القانونية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0