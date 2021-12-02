إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

2021-12-02 / 1:42 مساءً
0
عبد اللطيف الباز / هبة بريس

تربط إيطاليا بالمغرب علاقات ثنائية درجت على الامتياز وتتسم بالحوار المكثف والمنتظم منذ وسط تسعينات القرن العشرين. واختار القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي أن يزور محافظ مدينة كازيرتا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وأهمية العمل لتعزيزها.

ورحب محافظ كازيرتا بزيارة القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي عبد القادر ناجي وأشاد بمتانة وتميز العلاقات بين البلدين .

وأعرب المسؤول الإيطالي علي أن دولة إيطاليا حريصة على الارتقاء بمستوى التعاون الإستراتيجي مع المملكة المغربية ورفع حجم الاستثمارات الإيطالية في المغرب وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين .

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن “البلدين تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، ولا ينحصر الأمر في انفتاحهما وثقافتهما المتعددة الروافد، بل وأيضا في مساهمتهما الدائمة في تحقيق الإستقرار والأمن في المحيط الجغرافي الدولي كما الإقليمي، ونموهما الذي يجعل الإنسان المحور والهدف الأساسيين”.

كما التقى القنصل العام مع والي الامن بالمحافظة الدكتور انطونيو بوريللي وتطرقا الى المشاكل الجالية المغربية المقيمة بالمحافظة والتي تتلخص في البطالة وتسوية اوضاع المهاجرين الغير نظاميين. واشاد بسمعة الجالية المغربية وسرعة اندماجها في المجتمع الايطالي.

اختتمت الزيارة بلقاء رئيسة قسم الهجرة بالمحافظة الدكتورة سافينا ماكياريلا التي اطلعت القنصل العام على صيرورة العمل وعدد المغاربة التي استلمت طلبات تسوية اوضاعهم القانونية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

2021-12-01 / 3:41 مساءً
Photo of وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض الوطن

وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض…

2021-12-01 / 1:55 مساءً
Photo of إيطاليا : القنصل العام المغربي بميلانو يزور محافظ بافيا

إيطاليا : القنصل العام المغربي بميلانو يزور محافظ بافيا

2021-11-30 / 10:32 مساءً
Photo of شركة” tulfly” تقوم برحلات اسثنائية لاجلاء المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب

شركة” tulfly” تقوم برحلات اسثنائية لاجلاء المهاجرين المغاربة العالقين…

2021-11-30 / 7:25 مساءً
Photo of برشلونة : طعنة بواسطة سلاح أبيض تضع حدا لحياة شاب مغربي في مقتبل العمر

برشلونة : طعنة بواسطة سلاح أبيض تضع حدا لحياة…

2021-11-29 / 7:12 مساءً
Photo of حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص نواحي العيون

حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص نواحي العيون

2021-11-29 / 5:49 مساءً
Photo of إيطاليا : عيد الإستقلال المجيد يلم مغاربة ميلانو

إيطاليا : عيد الإستقلال المجيد يلم مغاربة ميلانو

2021-11-28 / 5:01 مساءً
Photo of فالنسيا : تجويد الخدمات القنصلية محور لقاء تواصلي بين القنصل العام والنسيج الجمعوي

فالنسيا : تجويد الخدمات القنصلية محور لقاء تواصلي بين…

2021-11-27 / 11:30 مساءً
Photo of إيطاليا : تنظيم لقاء علمي حول قضايا الهجرة وتحديات الاندماج

إيطاليا : تنظيم لقاء علمي حول قضايا الهجرة وتحديات…

2021-11-27 / 5:43 مساءً
Photo of جمارك الناظور تضاعف المجهودات تزامنا وآخر رحلة بحرية نحو فرنسا

جمارك الناظور تضاعف المجهودات تزامنا وآخر رحلة بحرية نحو…

2021-11-27 / 2:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق