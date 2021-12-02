احفير.. توقيف ثلاثيني وحجز 1200 قرص مخدر بحوزته

هبة بريس - احفير

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أحفير، أمس الأربعاء فاتح دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أحفير، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وهو في حالة تلبس بحيازة 1200 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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