الصورة تعبيرية

احفير.. توقيف ثلاثيني وحجز 1200 قرص مخدر بحوزته

2021-12-02 / 12:43 مساءً
0
هبة بريس - احفير

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أحفير، أمس الأربعاء فاتح دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أحفير، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وهو في حالة تلبس بحيازة 1200 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مصر تعلن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العالقين بالمغرب

مصر تعلن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العالقين بالمغرب

2021-12-02 / 2:14 مساءً
Photo of أكادير : الجمارك تحجز 3 أطنان من مخدر الشيرا

أكادير : الجمارك تحجز 3 أطنان من مخدر الشيرا

2021-12-02 / 12:02 مساءً
Photo of العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2021-12-02 / 11:33 صباحًا
Photo of النيابة العامة تتابع نوفل شباط في حالة اعتقال

النيابة العامة تتابع نوفل شباط في حالة اعتقال

2021-12-02 / 11:09 صباحًا
Photo of بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية”

بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في…

2021-12-02 / 10:50 صباحًا
Photo of أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة بنكية

أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة…

2021-12-02 / 10:23 صباحًا
Photo of الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير الأجراء

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير…

2021-12-02 / 9:49 صباحًا
Photo of حجوي : مشاريع الأمانة العامة للحكومة تهم تجويد المنظومة القانونية

حجوي : مشاريع الأمانة العامة للحكومة تهم تجويد المنظومة…

2021-12-02 / 8:30 صباحًا
Photo of المغرب يشارك في المؤتمر الـ 26 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

المغرب يشارك في المؤتمر الـ 26 للدول الأطراف في…

2021-12-02 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية قوية بهذه المناطق

طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية قوية بهذه المناطق

2021-12-02 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق