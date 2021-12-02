“كورونا” يؤجل مهرجان “الأندلسيات الأطلسية” بالصويرة

هبة بريس

تم تأجيل دورة سنة 2021 لمهرجان “الأندلسيات الأطلسية”، التي كانت مقررة في نهاية دجنبر الجاري بالصويرة، إلى ربيع سنة 2022، بحسب ما أعلنت عنه جمعية الصويرة – موكادور، التي تنظم هذه التظاهرة.

وذكر بيان للجنة المنظمة لهذا الموعد الفني السنوي، الذي تجاوز إشعاعه وشهرته الحدود الوطنية، أن “الوضعية التي يطبعها عدم اليقين، حيث ما تزال الجائحة ترخي بضلالها، فرض علينا خيار تأجيل المهرجان إلى غاية شهر مارس من سنة 2022، على أمل أن تتحسن الظروف بحلول فصل الربيع”.

وذكر المصدر ذاته، بأن مهرجان الصويرة “الأندلسيات الأطلسية”، وهو الوحيد على صعيد العالم الذي يخصص عروضه لموسيقيين ومغنين يهود ومسلمين، فرض نفسه على مر السنين كمرجع يحظى بالإجماع بالمغرب والخارج.

وأوضحت اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الثقافية الكبيرة أنه “في انتظار الإعلان عن التواريخ المضبوطة، سنواصل العمل دون كلل من أجل الإعداد للدورة المقبلة لمهرجان الأندلسيات الأطلسية”.

وخلص المصدر ذاته إلى القول “دورة ستمكننا، وكلنا أمل، من تجديد الصلة، التي طال انتظارها، بين المهرجان وجمهوره”.

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