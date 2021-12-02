الملك ل”الرئيس الإماراتي”: معتزون بأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن أحر التهاني وعن أصدق المتمنيات للشعب الإماراتي الشقيق باطراد التقدم والرفاه في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية الملك أيضا: “وبهذه المناسبة المجيدة، أعرب لكم عن مدى اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع بين شعبينا، وبالمستوى المتميز الذي يطبع العلاقات المغربية الإماراتية القائمة على التقدير المتبادل، والتعاون المثمر، والتضامن الفاعل؛ تلكم العلاقات التي نحرص دائما على إثرائها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير الوفير على شعبينا الشقيقين”.

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