شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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أكادير : الجمارك تحجز 3 أطنان من مخدر الشيرا

2021-12-02 / 12:02 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت عناصر الزمرة المتنقلة التابعة القيادة الجهوية للجمارك بأكادير، من حجز حوالي 110 رزمة من مخدر الشيرا، تزن أزيد من 3784 كلغ ، محملة على متن عربة خاصة، بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مدينتي آيت ملول و سيدي بيبي.

وكانت المصالح الجمركية قد وضعت نقطة التفتيش بين منطقتي سيدي بيبي التابعة ترابيا لاقليم اشتوكة ايت باها ومدينة أيت ملول، بعد أن انتابتها شكوك حول عربة وتوقيفها مما دفع بسائقها إلى الفرار وترك حمولة عربته.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيق لمعرفة اصحاب الشحنة، ومعاينة العربة من أجل الوصول للواقفين وراء تجارة المخدرات وشبكتهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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