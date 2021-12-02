النيابة العامة تتابع نوفل شباط في حالة اعتقال

هبة بريس - فاس

علمت “هبة بريس” بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قررت أمس الأربعاء 1 دجنبر الجاري، متابعة نوفل شباط، ابن السياسي حميد شباط،، في حالة اعتقال، بسبب تورطه في إهانة شرطي يشتغل في هيئة السير والجولان بولاية أمن فاس.

وقررت النيابة العامة، إحالة نجل حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والمستشار الجماعي الحالي الملتحق بحزب جبهة القوى الديمقراطية على سجن المحلي بوركايز ضواحي فاس ، فيما حددت زوال اليوم الأربعاء موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمته .

يشار إلى أن نوفل شباط، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، والرئيس الحالي لجماعة البرارحة بنواحي تازة كان قد ارتكب مخالفة مرورية بوسط مدينة فاس، قبل أن يوقفه شرطي المرور ويطلب منه أوراق السيارة لتحرير المخالفة المرورية، فلم يتقبل الإجراء المذكور، فعمل على توجيه عبارات السب والشتم إلى شرطي المرور؛ وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى إشعار ولاية الأمن والتي بدورها أشعرت النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث.

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