النيابة العامة تتابع نوفل شباط في حالة اعتقال

2021-12-02 / 11:09 صباحًا
0
هبة بريس - فاس

علمت “هبة بريس” بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قررت أمس الأربعاء 1 دجنبر الجاري، متابعة نوفل شباط، ابن السياسي حميد شباط،، في حالة اعتقال، بسبب تورطه في إهانة شرطي يشتغل في هيئة السير والجولان بولاية أمن فاس.

وقررت النيابة العامة، إحالة نجل حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والمستشار الجماعي الحالي الملتحق بحزب جبهة القوى الديمقراطية على سجن المحلي بوركايز ضواحي فاس ، فيما حددت زوال اليوم الأربعاء موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمته .

يشار إلى أن نوفل شباط، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، والرئيس الحالي لجماعة البرارحة بنواحي تازة كان قد ارتكب مخالفة مرورية بوسط مدينة فاس، قبل أن يوقفه شرطي المرور ويطلب منه أوراق السيارة لتحرير المخالفة المرورية، فلم يتقبل الإجراء المذكور، فعمل على توجيه عبارات السب والشتم إلى شرطي المرور؛ وهو الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى إشعار ولاية الأمن والتي بدورها أشعرت النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2021-12-02 / 11:33 صباحًا
Photo of بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية”

بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في…

2021-12-02 / 10:50 صباحًا
Photo of أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة بنكية

أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة…

2021-12-02 / 10:23 صباحًا
Photo of الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير الأجراء

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير…

2021-12-02 / 9:49 صباحًا
Photo of حجوي : مشاريع الأمانة العامة للحكومة تهم تجويد المنظومة القانونية

حجوي : مشاريع الأمانة العامة للحكومة تهم تجويد المنظومة…

2021-12-02 / 8:30 صباحًا
Photo of المغرب يشارك في المؤتمر الـ 26 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

المغرب يشارك في المؤتمر الـ 26 للدول الأطراف في…

2021-12-02 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية قوية بهذه المناطق

طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية قوية بهذه المناطق

2021-12-02 / 7:00 صباحًا
Photo of تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم 2021

تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم 2021

2021-12-01 / 11:16 مساءً
Photo of أزولاي: الزعفراني منح الشرعية لتاريخ اليهودية المغربية

أزولاي: الزعفراني منح الشرعية لتاريخ اليهودية المغربية

2021-12-01 / 10:36 مساءً
Photo of الجنس مقابل النقط…ايداع ثلاثة أساتذة جامعيين سجن سطات والكفالة تنوب عن اثنين

الجنس مقابل النقط…ايداع ثلاثة أساتذة جامعيين سجن سطات والكفالة…

2021-12-01 / 9:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق