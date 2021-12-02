بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاءا صحفيا مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء سلطت من خلاله الضوء على تفاصيل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و تنزيل مخطط التغطية الاجتماعية ليشمل كافة المغاربة بشكل تدريجي.

و في هذا الصدد، أكد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الورش الملكي الهام سيمكن من جعل المغرب ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

و أوضح المدير العام ل CNSS أن الأخيرة واعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاح الورش الملكي الكبير و الذي سيمكن شرائح واسعة من المجتمع من التغطية الصحية في مرحلة أولى، قبل أن يتم توسيع قاعدة الاستفادة بشكل تسلسلي.

و شدد بوبريك على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد جند كافة إمكانياته، بشرية و لوجستيكية و مادية، لتقريب خدماته من كافة المغاربة خاصة غير الأجراء الذين انطلقت عملية تسجيلهم للاستفادة في المرحلة الأولى قبل تعميمها لتشمل كل الفئات.

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