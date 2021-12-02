بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية”
نظمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاءا صحفيا مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء سلطت من خلاله الضوء على تفاصيل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و تنزيل مخطط التغطية الاجتماعية ليشمل كافة المغاربة بشكل تدريجي.
و في هذا الصدد، أكد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الورش الملكي الهام سيمكن من جعل المغرب ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و أوضح المدير العام ل CNSS أن الأخيرة واعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاح الورش الملكي الكبير و الذي سيمكن شرائح واسعة من المجتمع من التغطية الصحية في مرحلة أولى، قبل أن يتم توسيع قاعدة الاستفادة بشكل تسلسلي.
و شدد بوبريك على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد جند كافة إمكانياته، بشرية و لوجستيكية و مادية، لتقريب خدماته من كافة المغاربة خاصة غير الأجراء الذين انطلقت عملية تسجيلهم للاستفادة في المرحلة الأولى قبل تعميمها لتشمل كل الفئات.
تعليق واحد
هههههه الله انعل اللي ما يحشم