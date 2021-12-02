بوبريك: “الورش الملكي سيجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية”

2021-12-02 / 10:50 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاءا صحفيا مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء سلطت من خلاله الضوء على تفاصيل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و تنزيل مخطط التغطية الاجتماعية ليشمل كافة المغاربة بشكل تدريجي.

و في هذا الصدد، أكد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الورش الملكي الهام سيمكن من جعل المغرب ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

و أوضح المدير العام ل CNSS أن الأخيرة واعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاح الورش الملكي الكبير و الذي سيمكن شرائح واسعة من المجتمع من التغطية الصحية في مرحلة أولى، قبل أن يتم توسيع قاعدة الاستفادة بشكل تسلسلي.

و شدد بوبريك على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد جند كافة إمكانياته، بشرية و لوجستيكية و مادية، لتقريب خدماته من كافة المغاربة خاصة غير الأجراء الذين انطلقت عملية تسجيلهم للاستفادة في المرحلة الأولى قبل تعميمها لتشمل كل الفئات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: حرية التنقل داخل البلاد ستعزز السياحة الداخلية

بايتاس: حرية التنقل داخل البلاد ستعزز السياحة الداخلية

2021-12-02 / 3:57 مساءً
Photo of بايتاس: قرارات الإغلاق قانونية واتخذت ل”الحفاظ على المكتسبات”

بايتاس: قرارات الإغلاق قانونية واتخذت ل”الحفاظ على المكتسبات”

2021-12-02 / 3:35 مساءً
Photo of محاكمة الجنس مقابل النقط بسطات.. نقيب المحامين يطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي

محاكمة الجنس مقابل النقط بسطات.. نقيب المحامين يطالب بترشيد…

2021-12-02 / 2:47 مساءً
Photo of مصر تعلن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العالقين بالمغرب

مصر تعلن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العالقين بالمغرب

2021-12-02 / 2:14 مساءً
Photo of احفير.. توقيف ثلاثيني وحجز 1200 قرص مخدر بحوزته

احفير.. توقيف ثلاثيني وحجز 1200 قرص مخدر بحوزته

2021-12-02 / 12:43 مساءً
Photo of أكادير : الجمارك تحجز 3 أطنان من مخدر الشيرا

أكادير : الجمارك تحجز 3 أطنان من مخدر الشيرا

2021-12-02 / 12:02 مساءً
Photo of العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2021-12-02 / 11:33 صباحًا
Photo of النيابة العامة تتابع نوفل شباط في حالة اعتقال

النيابة العامة تتابع نوفل شباط في حالة اعتقال

2021-12-02 / 11:09 صباحًا
Photo of أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة بنكية

أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة…

2021-12-02 / 10:23 صباحًا
Photo of الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير الأجراء

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل المغاربة غير…

2021-12-02 / 9:49 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق