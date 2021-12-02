توقيف متورطين في السطو على وكالة بنكية بطنجة
الصورة تعبيرية

أمن برشيد يوقف قاصرا متورطا في محاولة سرقة وكالة بنكية

2021-12-02 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس - برشيد

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة برشيد، أمس الأربعاء، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية عن طريق الكسر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة برشيد قد باشرت، صباح أمس الأربعاء، إجراءات معاينة محاولة للسرقة من داخل إحدى الوكالات البنكية، بعدما عمد المشتبه فيهم إلى اقتلاع الإطار الحديدي للشباك الأوتوماتيكي والتسلل إلى داخل الوكالة دون أن يتسنى لهم سرقة أية مبالغ أو ممتلكات.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيهم القاصرين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيف أحدهم بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المشتبه فيهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  3. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم . الحكومة هي مسبب ذالك ؛عدم توفير متطلبات القاصرين.وجود ورش عمل وووووووو وغيرها حتى نحارب هذه الظاهرة…

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