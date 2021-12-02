موانئ المغرب.. تسجيل ارتفاع في رقم المعاملات

2021-12-02 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس

بلغ رقم المعاملات الموطد للوكالة الوطنية للموانئ نحو 1.56 مليار درهم إلى غاية متم شتنبر 2021، بارتفاع طفيف بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ، في بلاغ حول نتائجها المالية، أنها حققت، في نفس الفترة، رقم معاملات يقدر بـ 1.48 مليار درهم بزيادة بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بمتم شتنبر 2020.

وبلغ حجم رواج الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ مستوى 68.5 مليون طن في متم شتنبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستثمارات المنجزة الموطدة بلغت 502 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 881 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأشار إلى أن رواج الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ سجل خلال الربع الثالث فقط من السنة الجارية مستوى 22.2 مليون طن ، بانخفاض نسبته 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مما أتاح إمكانية تحقيق رقم معاملات ربع سنوي قدره 415 مليون درهم، بزيادة 2.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث لسنة 2020.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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