رئيس المكسيك يعلن “السيطرة على الوباء” في البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور “السيطرة على الوباء” في بلاده وذلك أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية في مكسيكو فيما تثير المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا قلقا في العالم بأسره.

وقال في خطاب ألقاه في مناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته “اليوم هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين. لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين”.

وأضاف الرئيس المكسيكي أن “السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية (…) لتحسين الخدمات الصحية” مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1,2 لكل ألف نسمة.

وتابع أنه في العام المقبل “إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحصل على لقاح باتريا (المكسيكي)”.

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