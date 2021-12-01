حزب الإستقلال يشيد بالجهود التي تواظب على تحقيقها وكالة بيت مال القدس

هبة بريس _ الرباط

كشف حزب الاستقلال، في بلاغ للجنته التنفيذية، أن الرسالة ،التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني كرست الموقف الثابت للمغرب من عدالة القضية الفلسطينية، وأكدت التضامن المطلق والدعم اللامشروط لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة

وسجل حزب االاستقلال ان رسالة الملك تنضاف إلى ما سبقها من مساع نبيلة وأعمال جليلة يحرص الملك على رعايتها بقناعة دائمة لصالح الفلسطينيين ودفاعا عن حقوقهم المشروعة، وذلك انطلاقا من مما تُمليه التزامات المملكة المغربية الأخلاقية والسياسية والدينية والتاريخية.

واشاد حزب الإستقلال بالجهود المهمة التي تواظب على تحقيقها وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية للجنة القدس التي يرأسها الملك، في الحفاظ على هوية مدينة القدس وطابعها الديني والثقافي والحضاري وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتحسين ظروف عيش المقدسيين من خلال إنجاز مئات المشاريع في التعليم والصحة السكن والدعم الاجتماعي للأسر، وهو ما يجعل من الوكالة المؤسسة العربية والإسلامية الأكثر حضورا في حياة الساكنة المقدسية.

وفي موضوع آخر، أعلن حزب الاستقلال، عن استئناف عقد جلسة ثانية لمجلسه الوطني يوم الجمعة 10 دجنبر 2021.

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