كأس العرب.. المنتخب المغربي يفوز على فلسطين برباعية

2021-12-01 / 10:59 مساءً
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هبة سبور _ رياضة

حقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا ومستحقا أمام نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف دون رد، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب الجنوب بالوكرة، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العرب قطر 2021.

هذا الفوز يضع المنتخب الوطني في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة السعودية ضد الأردن التي ستقام اليوم بداية من الثامنة مساء.

اعتمد الناخب الوطني حسين عموتة خلال هذه المباراة على تشكيلة ضمن أنس الزنيتي، بدر بانون، محمد الشيبي، مروان سعدان، محمد الناهيري، عبد الإله الحافيظي، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، يحيى جبران، أشرف بنشرقي وكريم البركاوي.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة بشكل جيد، حيث بسط سيطرته واستحوذ على الكرة، لكنه وجد صعوبات في بلوغ مرمى المنتخب الفسطيني، الذي غلق المساحات بين الخطوط أمام لاعبي المنتخب.

وفي الدقيقة 31 جاء الحل عبر محمد الناهيري، مدافع الرجاء الرياضي الذي قام بتسديدة قوية من مسافة بعيدة واستقرت في مرمى عامر قدورة، حارس مرمى المنتخب الفلسطيني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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