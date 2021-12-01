غوتيريش يجدد دعوته لوقف القتال في إثيوبيا

هبة بريس _ وكالات

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء دعوته إلى “الوقف الفوري” لإطلاق النار في إثيوبيا، وإلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك: “لا يوجد مبرر لاستهداف الجماعات العرقية والاعتقالات التعسفية ولا لاحتجاز أفراد من الأمم المتحدة”.

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن “جبهة تحرير شعب تيغراي” بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

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