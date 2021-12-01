سكتة قلبية” بين المشجعين تستدعي تعليق مباراة تشيلسي وواتفورد

هبة بريس _ متابعة

توقفت مباراة بين واتفورد وتشيلسي مؤقتا بسبب حالة طبية طارئة في الحشد، وفقا لما أعلنه الناديان.

وبعد 13 دقيقة على انطلاق مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز، غادر اللاعبون الملعب بعد أن رأى ماركوس ألونسو، مدافع تشيلسي، أعضاء من الجماهير تطلب المساعدة، فيما حاولت فرق طبية تابعة للناديين إنعاش الشخص المعني.

وأعلن تشيلسي وواتفورد تعليق المباراة مؤقتا عبر حسابيهما في تويتر.

وذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” أن الطواقم الطبية نقلت المشجع من ملعب “فيكراج رود” وسط تصفيق الجمهور.

وعاد اللاعبون لاستئناف المباراة، بعد خمس دقائق للتحمية.

وأعلن نادي واتفورد عقب عودة اللاعبين أن المشجع أصيب بـ “سكتة قلبية”، وقال عبر تغريدة: “عاد اللاعبون إلى الملعب استعدادًا لاستئناف اللعب. نقف إلى جانب المشجع – الذي أصيب بسكتة قلبية ولكنه مستقر الآن، وجميع المتأثرين بالحادثة. شكراً للطاقم الطبي واللاعبين والمشجعين على استجابتهم السريعة”.

وقال تشيلسي: “أفكار الجميع في نادي تشيلسي لكرة القدم مع المشجعين وجميع المتأثرين. نشكر الطاقم الطبي هنا في فيكاراج رود على استجابتهم السريعة

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