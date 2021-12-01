مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي يرحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب

هبة بريس _ الرباط

أعلن دافيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، عن وصول ملكة جمال المغرب، كوثر بن حليمة، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وكتب غوفرين على تويتر “‏يسعدني أن أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي”.

وتابع الدبلوماسي الذي منحته الحكومة الإسرائيلية صفة سفير “أتمنى لكوثر إقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات”.

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