مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي يرحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب

2021-12-01 / 9:29 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن دافيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، عن وصول ملكة جمال المغرب، كوثر بن حليمة، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وكتب غوفرين على تويتر “‏يسعدني أن أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي”.

وتابع الدبلوماسي الذي منحته الحكومة الإسرائيلية صفة سفير “أتمنى لكوثر إقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. شكرا للسيد ممثل مكتب اسراىيل بالمغرب على حسن حفاوته وترحابه بضيافة ملكة جمال المغرب بتل ابيب باسراىيل وان ذل ذلك على شيء فانما يدل على تعاطف وتعلق اليهود المغاربة بوطنهم المغرب وحبهم للملك محمد السادس كما نبادلهم نحن ايضا نفس العواطف والمحبة ونرحب بهم في وطنهم الاصلي المغرب

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