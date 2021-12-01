و أخيرا المغاربة سيستفيدون من الضمان الاجتماعي .. تفاصيل كيفية الاستفادة منه

2021-12-01 / 9:08 مساءً
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نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. مـاذا عن تعطيل قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
    نسائـل وزير الشغل والإدماج المهني، بخصوص “تعطيل قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.”
    كما نسـاءل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لماذا لم يتدخل لـدى الحكومة عـن تأخر بشكل غير مفهوم تنفيذ قرارات المجلس، ومـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
    لقـد تفاجأت فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد، بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%،
    ووفـق بعض المصادر، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخـر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهـذه الزيادة التي كـان من المقـرر تطبيقها في فاتح يناير 2020 ، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.، ولكن القـرار بقـي فـي طـي النسيـان ولم ينشـر فـي الجريدة الرسميـة مـن طـرف الأمـانـة العـامـة للحكـومـة ليتـم تنفيـذه ، فمـن المسـؤول الحقيـقي عــن ذلك؟
    أين تحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة الأجراء والمتقاعدين والمحافظة على التوازنات الأساسية بغاية الاستدامة والدوام وتفادي السقوط في الصعوبات والاختلالات. ونضيف أنه مادامت أموال الصندوق تأتي من أجور العمال ومن مساهمات أرباب العمل ولا مساهمة للحكومة فيها، فلا يمكن بأية حال من الأحوال أن تمارس الحكومة وصايتها وتعارض أو تتماطل في تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق وتصادر حق القرار المكفول لأعضاء المجلس بموجب القانون المنظم للضمان الاجتماعي.”

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