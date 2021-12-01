الجنس مقابل النقط…ايداع ثلاثة أساتذة جامعيين سجن سطات والكفالة تنوب عن اثنين

2021-12-01 / 9:10 مساءً
21
هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قرر ايداع استاذين جامعيين سجن عين علي مومن، والافراج عن اثنين آخرين بكفالة مالية أحدهما 50.000درهم و الآخر 20.000 درهم، ليبلغ عدد المعتقلين والمحالين على السجن ثلاثة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية سطات ايداع الثالث في وقت سابق السجن ذاته على خلفية واقعة الجنس مقابل النقط بتهمة عتك العرض وتحديد جلسة الاستماع الاربعاء المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم 2021

تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم 2021

2021-12-01 / 11:16 مساءً
Photo of أزولاي: الزعفراني منح الشرعية لتاريخ اليهودية المغربية

أزولاي: الزعفراني منح الشرعية لتاريخ اليهودية المغربية

2021-12-01 / 10:36 مساءً
Photo of عاجل.. الحكومة تقرر تقليص الحضور في الجنائز للحد من انتشار كورونا

عاجل.. الحكومة تقرر تقليص الحضور في الجنائز للحد من…

2021-12-01 / 8:36 مساءً
Photo of مجلس السلطة الرابعة : الصحافة مهددة الآن بشبح الإفلاس

مجلس السلطة الرابعة : الصحافة مهددة الآن بشبح الإفلاس

2021-12-01 / 8:05 مساءً
Photo of الشروط الجديدة لتوظيف أطر الأكاديميات محور نقاش داخل “الغرفة الأولى”

الشروط الجديدة لتوظيف أطر الأكاديميات محور نقاش داخل “الغرفة…

2021-12-01 / 7:55 مساءً
Photo of إعدادية عمومية ترفض تسجيل تلميذتين بعد تغيير مسكن أسرتهما

إعدادية عمومية ترفض تسجيل تلميذتين بعد تغيير مسكن أسرتهما

2021-12-01 / 7:14 مساءً
Photo of تقرير رسمي: الصحة والتعليم أكثر قطاعين فسادا في المغرب

تقرير رسمي: الصحة والتعليم أكثر قطاعين فسادا في المغرب

2021-12-01 / 6:47 مساءً
Photo of تقرير رسمي يرصد حالات التحرش وسط تلاميذ المدارس

تقرير رسمي يرصد حالات التحرش وسط تلاميذ المدارس

2021-12-01 / 6:03 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيف شخص أعدَّ ورشة كبيرة لتقطير وترويج “الماحيا”

الجديدة.. توقيف شخص أعدَّ ورشة كبيرة لتقطير وترويج “الماحيا”

2021-12-01 / 5:44 مساءً
Photo of هذا ماقرره القضاء في ملف أساتذة واقعة النقط مقابل الجنس بسطات

هذا ماقرره القضاء في ملف أساتذة واقعة النقط مقابل…

2021-12-01 / 5:30 مساءً

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق