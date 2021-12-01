الجنس مقابل النقط…ايداع ثلاثة أساتذة جامعيين سجن سطات والكفالة تنوب عن اثنين

2021-12-01 / 9:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قرر ايداع استاذين جامعيين سجن عين علي مومن، والافراج عن اثنين آخرين بكفالة مالية أحدهما 50.000درهم و الآخر 20.000 درهم، ليبلغ عدد المعتقلين والمحالين على السجن ثلاثة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية سطات ايداع الثالث في وقت سابق السجن ذاته على خلفية واقعة الجنس مقابل النقط بتهمة عتك العرض وتحديد جلسة الاستماع الاربعاء المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫21 تعليقات

  3. يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة التربية والتعليم بتنفيد الزي المدرسي الموحد .لكل طالبة جامعية حتى نحد من ظاهرة التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية..

  4. المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هن الطالبات بمظهرهن داخل المؤسسات التعليمية …لقد أصبحت الجامعات والمعاهد العليا في المغرب عرض الأزياء… هههههههه

  8. مثل هؤلاء الأشخاص يجب على الوزارة تشطيبهم بصفة نهائية من التعليم لانهم لا يستحقون التدريس ولا مهنة التعليم. لأن الاستاذ مربي وليس مفسد…

  9. محاكمتهم بلا شفقة ولا رحمة لأنهم مفسدون في الجامعات حسبي الله ونعم الوكيل فيهم . الآن بهذه الأفعال اللاخلاقية يجعلون أن يمتنع بناتنا من تكميل دراستهن الجامعية.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…

  11. هذه الظاهرة ليس الأساتذ من يتحملوها وحدهم وإنما حتى الطالبات هن مسببن لها يجب محاكمة كل طالبة جامعية من تجرأت للاغراء بملابسها أمام الأستاذ… هههههههههههه

  12. إن الأستاذ لا يقوم بمهامه بما يرضي الله .بدل التدريس …….ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيمن يقوم بهذه الأفعال اللاخلاقية..

  13. ربما يكون الاستغلال الجنسي مقابل النقط ..والطالبة في تلك اللحظة تفكر ماعاد في النجاح خوفا من والديها حتى لا يمتنيعونها من الدراسة.

  18. إنها قضية المجتمع بصفة عامة. لأنها تمس كرامة وشرف الطالبات . لهذا يجب على الوزارة التربية والتعليم بمحافظة على سمعة الطالبات ….

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