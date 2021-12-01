الجنس مقابل النقط…ايداع ثلاثة أساتذة جامعيين سجن سطات والكفالة تنوب عن اثنين

هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قرر ايداع استاذين جامعيين سجن عين علي مومن، والافراج عن اثنين آخرين بكفالة مالية أحدهما 50.000درهم و الآخر 20.000 درهم، ليبلغ عدد المعتقلين والمحالين على السجن ثلاثة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية سطات ايداع الثالث في وقت سابق السجن ذاته على خلفية واقعة الجنس مقابل النقط بتهمة عتك العرض وتحديد جلسة الاستماع الاربعاء المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.

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