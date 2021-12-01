الجنس مقابل النقط…ايداع ثلاثة أساتذة جامعيين سجن سطات والكفالة تنوب عن اثنين
هبة بريس _ الرباط
علمت هبة بريس من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قرر ايداع استاذين جامعيين سجن عين علي مومن، والافراج عن اثنين آخرين بكفالة مالية أحدهما 50.000درهم و الآخر 20.000 درهم، ليبلغ عدد المعتقلين والمحالين على السجن ثلاثة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية سطات ايداع الثالث في وقت سابق السجن ذاته على خلفية واقعة الجنس مقابل النقط بتهمة عتك العرض وتحديد جلسة الاستماع الاربعاء المقبل.
وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.
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المجموع 2 آراء
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21 تعليقات
ضاع وذهب التعليم مع الناس القدماء الشرفاء الذين يعتبرون الطالبات مثل بناتهم.ماذا حصل لهذا الزمن.؟؟؟؟؟؟
يجب محاربة ظاهرة التحرش الجنسي في كل الجامعات مع وضع مراقبة بواسطة كاميرات… لحماية الطالبات من هذه الظاهرة.
يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة التربية والتعليم بتنفيد الزي المدرسي الموحد .لكل طالبة جامعية حتى نحد من ظاهرة التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية..
المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هن الطالبات بمظهرهن داخل المؤسسات التعليمية …لقد أصبحت الجامعات والمعاهد العليا في المغرب عرض الأزياء… هههههههه
كل الجامعات في المغرب تعرف هذه الظاهرة الفساد داخل المؤسسات التعليمية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المشكل الكبير ليس في قطاع التعليم وإنما حتى في الادارات المغربية.الخدمة مقابل الجنس ..وووووووو.
الطلبة والطالبات ياخذون العبرة والاستفادة من الأستاذ وليس قلة الأدب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
مثل هؤلاء الأشخاص يجب على الوزارة تشطيبهم بصفة نهائية من التعليم لانهم لا يستحقون التدريس ولا مهنة التعليم. لأن الاستاذ مربي وليس مفسد…
محاكمتهم بلا شفقة ولا رحمة لأنهم مفسدون في الجامعات حسبي الله ونعم الوكيل فيهم . الآن بهذه الأفعال اللاخلاقية يجعلون أن يمتنع بناتنا من تكميل دراستهن الجامعية.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
الآن ياسيد موسى قم بواجبك تجاه الطالبات وليس في التفاهات التي لا محل لها من الإعراب….
هذه الظاهرة ليس الأساتذ من يتحملوها وحدهم وإنما حتى الطالبات هن مسببن لها يجب محاكمة كل طالبة جامعية من تجرأت للاغراء بملابسها أمام الأستاذ… هههههههههههه
إن الأستاذ لا يقوم بمهامه بما يرضي الله .بدل التدريس …….ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيمن يقوم بهذه الأفعال اللاخلاقية..
ربما يكون الاستغلال الجنسي مقابل النقط ..والطالبة في تلك اللحظة تفكر ماعاد في النجاح خوفا من والديها حتى لا يمتنيعونها من الدراسة.
التعليم ضاع .يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي جيدا لهذا القطاع. وإعادة المنظومة التربوية من جديد…
في حياتي لم أسمع بهذا . إنه زمن الاحتكار والحكرة والعنصرية.والفساد ….لطفك بنا يآرب.واحفظ بناتنا من هذه الظاهرة……
في اعتقادي يجب محاكمة الطالبة لأنها لو كانت بنت الأصول لحترمت نفسها من خلال ملابسها المغرية…..
في أخذ النظر في هذه القضية.جانب قانوني أن الفتاة ليست قاصرة لهذا يجب محاكمتها….
إنها قضية المجتمع بصفة عامة. لأنها تمس كرامة وشرف الطالبات . لهذا يجب على الوزارة التربية والتعليم بمحافظة على سمعة الطالبات ….
نتمنى محاكمتهم أمام الرأي العام الأخذ العبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية.
بغض النظر عن قرارتكم التافهة ياسيد موسى؛ يجب إعادة النظر في هذه القضية هههههههههههه.