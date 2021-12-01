وافدة عبر دولة عربية.. الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ”أوميركون

هبة بريس _ متابعة

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورنا “أوميكرون”، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الإصابة هي “لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية”.

وتراجعت إصابات كورونا اليومية في الإمارات إلى أقل من 100 خلال الأسابيع الأخيرة.

وانتشر المتحور الجديد، الذي اكتشف في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، في كل القارات، من كندا إلى إيطاليا مرورا باليابان وألمانيا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة.

ودفع ذلك العديد من الدول إلى تعليق الرحلات مع جنوب أفريقيا ودول أخرى في جنوب القارة وفرض تدابير وقائية، ونصحت أكثر البلدان تزودا باللقاحات سكانها على الحصول على جرعة ثالثة.

وتوقع مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الحصول بيانات عن المتحور الجديد خلال أيام

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