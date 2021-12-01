أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يرد على إغلاق بعض الدول حدودها بسبب تفشي “أوميكرون”

2021-12-01 / 8:47 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن إغلاق دول عدة حدودها بسبب تفشي المتحورة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا هو أمر “غير عادل وغير فعال”، داعيا إلى إجراء فحوص للمسافرين.

وقال في مؤتمر صحافي “مع فيروس يتخطى الحدود فعلا، فإن القيود على السفر التي تعزل دولة أو منطقة ليست فقط غير عادلة وعقابية، إنما هي أيضا غير فعالة”. وندد بلوم إفريقيا لأنها لم تلقح عددا كافيا من سكانها معتبر ا ذلك “فضيحة”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا ينبغي “معاقبة الدول بشكل جماعي على كشفها وتبادل معلومات علمية وصحية مهمة مع العالم”. وكرر أنه أمر “غير عادل” و “غير أخلاقي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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