عاجل.. الحكومة تقرر تقليص الحضور في الجنائز للحد من انتشار كورونا
هبة بريس _ الرباط
أفاد بلاغ للحكومة، اليوم الأربعاء، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة.
وإذ تشدد الحكومة، يضيف البلاغ، على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، فإنها تذكر بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت الحكومة في وقت سابق غلق الحدود البرية والبحرية للمملكة، في ظل تنامي مخاطر انتشار متحور أميكرون الجديد من فيروس كورونا
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0
3
11 تعليقات
و ما مصير الأسواق و المقاهي و المطاعم و الطرامواي؟ أليسو مهددين
قرار صاحب وحكيم يجب التقيد به
سبحان الله كايبان لكم غير ما يتعلق بالدين، اما المقاهي والحانات ودور البغاء فمرحبا اوسهلا.
نسأل الله أن يفتح بيننا وبينكم
في الجنائز 10 اشخاص. و في الاعراس و الافراح. اكثر من مئة شخص . لا حولا ولاقوة الابالله
يبدو أن رمضان والعيد والحج لابد عن قريب ولابد من صيغة من منعهم
تابين الموتى لا ارباح من ورائها اما تابين الاحياء كالحانات والمقاهي والملاهي و…
وماذا عن السهرات والأفراح التي يكثر فيها كل شيء من رقص وتمايل و تزاحم و …و…
أما عن الجنائز فما يكون فيها إلا مظاهر روحانية وتآزر مع أهل الميت فلماذا تحديد عدد الأشخاص في 10 لمواكبة حزن وأسى هذه الأسر المنكوبة
لا حول ولا قوة إلا بالله عجيب أمركم.الجنائز عشرة الأعراس والكباريهات لا بأس بهم.بئس حكومة هذه
هذا قرار حكيم وموضوعي يتعلق بصحة المواطنين وحمايتهم من تناقل العدوى فيما بينهم
ما على الميت الا يعرف حفرته ويدخل فيها بنفسه بصمت دون ازعاج أصحاب القرار أطال الله اعمارنا هذا محزن تفقد عزيز عليك ويمنع تشييعه
الله يهديكم و يهديهم