عاجل.. الحكومة تقرر تقليص الحضور في الجنائز للحد من انتشار كورونا

هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ للحكومة، اليوم الأربعاء، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة.

وإذ تشدد الحكومة، يضيف البلاغ، على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، فإنها تذكر بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.

ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت الحكومة في وقت سابق غلق الحدود البرية والبحرية للمملكة، في ظل تنامي مخاطر انتشار متحور أميكرون الجديد من فيروس كورونا

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