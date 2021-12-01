الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة “أوميكرون”

2021-12-01 / 8:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أول إصابة بسلالة “أوميكرون” المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، أنتوني فاوتشي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن أول إصابة بمتحور أوميكرون تم تسجيلها في كاليفورنيا لدى شخص جاء من جنوب أفريقيا.

وقال فاوتشي إنه من المهم أخذ اللقاح لتقوية المناعة والحماية، مضيفا أن “الجرعة التعزيزية مهمة لتقوية الأجسام المضادة”.

ودعا كبير مستشاري البيت الأبيض إلى عدم انتظار جرعات مخصصة لهذه السلالة، بل الاستعانة باللقاحات المتوفرة.

وأكدت دائرتا الصحة العامة في كاليفورنيا ومدينة سان فرانسيسكو إصابة شخص بالمتحور في الولاية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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