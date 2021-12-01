مجلس النواب

الشروط الجديدة لتوظيف أطر الأكاديميات محور نقاش داخل “الغرفة الأولى”

2021-12-01 / 7:55 مساءً
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ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الشروط الجديدة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وفي هذا الصدد، تباينت المواقف داخل اللجنة بخصوص هذا الموضوع حيث اعتبرت الأغلبية أن الإجراءات الجديدة تشكل لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة التعليم، فيما رأت المعارضة في تلك الشروط نوعا من ” الحيف والإقصاء ” للراغبين في الولوج إلى مهنة التعليم

وفي هذا الصدد، أكدت تدخلات نواب من الأغلبية أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تتماشى مع خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى الرفع من جودة التعليم والاهتمام بتكوين المدرسين.

كما سجلوا مساهمة هذه الإجراءات في الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل المترشحين الذين سيلجون إلى المهنة عن قناعة راسخة.

وأبرزوا أن تجديد المدرسة المغربية رهين بجودة المدرسين، مسجلين أن هذه الإجراءات تعتبر إشارة قوية من الحكومة على عزمها إصلاح المنظومة التربوية.

بالمقابل، اعتبر نواب من المعارضة أن السن لم يكن أبدا معيارا لتحديد جودة أو كفاءة المعلم، لافتين إلى أن اعتماد الميزات في الانتقاء الأولي، سيشكل ” إقصاء لعدد كبير من الخريجين الذين يرغبون في اجتياز مباريات ولوج الأكاديميات “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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