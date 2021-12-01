فرنسا.. تطعيم العشرات ضد كورونا بلقاحات منتهية الصلاحية

2021-12-01 / 7:39 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن 83 شخصا في مدينة آميان تلقوا جرعات منتهية الصلاحية من لقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد

وقالت صحيفة “لوفيغارو” إن اللقاحات منتهية الصلاحية “لا تشكل خطرا على متلقيها، لكن فعاليتها تنخفض”، مضيفة أنه “تم تحديد الأشخاص الذي تلقوا هذه الجرعات والتواصل معهم”.

يذكر أن فرنسا سجلت، أمس الثلاثاء، نحو 47 ألف إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من أبريل الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من الجائحة.

وتقول السلطات الفرنسية إن الأغلبية العظمى من الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الآن لم يتلقوا تطعيما

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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