إعدادية عمومية ترفض تسجيل تلميذتين بعد تغيير مسكن أسرتهما

2021-12-01 / 7:14 مساءً
0
هبة بريس _ مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، بتدخل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، قصد تمكين تلميذتين من التسجيل في مؤسسة إعدادية عمومية لمتابعة دراستهما، بعد حرمانهما من التسجيل، على خلفية انتقالهما رفقة اسرتهما.

وفي مراسلة وجهها فرع الجمعية الحقوقية بالمنارة إلى شكيب بنموسى توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منها، كشف والد الطفلتين أن انتقال الأسرة من جماعة آيت ايمور إلى جماعة أكفاي مما تطلب تنقيل تسجيل الطفلتين قرب مقر السكن الكائن بدوار مصرف الحجر بأكفاي، إلا أنه رغم تردده منذ شهرين على الثانوية الاعدادية بأكفاي لم يتمكن من تسجيل بنتيه.

وتأسفت المنظمة الحقوقية على هدر الزمن المدرسي للتلميذتين، محملة الوزارة مسؤولية ذلك، ومستغربة من عدم مسايرة خطاب الوزارة إقليميا، كما اعتبرت ذلك تملصا غير مبرراً من إعمال الحق في التعليم، وعدم الوفاء بالإلتزامات الدولية ذات الصلة، وتخلفا عن ما أصبحت النيابة العامة تلوح به من ترتيب الجزاءات على الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التمدرس مهما كانت الأسباب والظروف.

و سجلت الجمعية ما اعتبرته الاستهتار بالمصلحة الفضلى للطفل من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية التي من المفترض فيها رعاية وتمكين الأسرة من الحفاظ عليها ضمن نطاق اختصاصها، داعية المدير الاقليمي للوزارة بمراكش إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهدر الزمن المدرسي للتلميذتين ، وتمكينهما من الولوج للدراسة والعمل على تسجيلهما بالثانوية الإعدادية بأكفاي لضمان الاستفادة من الحق في التعليم، وتناشدكم بالعمل على استراك ماضاع منهما من تحصيل للدروس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير رسمي: الصحة والتعليم أكثر قطاعين فسادا في المغرب

تقرير رسمي: الصحة والتعليم أكثر قطاعين فسادا في المغرب

2021-12-01 / 6:47 مساءً
Photo of تقرير رسمي يرصد حالات التحرش وسط تلاميذ المدارس

تقرير رسمي يرصد حالات التحرش وسط تلاميذ المدارس

2021-12-01 / 6:03 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيف شخص أعدَّ ورشة كبيرة لتقطير وترويج “الماحيا”

الجديدة.. توقيف شخص أعدَّ ورشة كبيرة لتقطير وترويج “الماحيا”

2021-12-01 / 5:44 مساءً
Photo of هذا ماقرره القضاء في ملف أساتذة واقعة النقط مقابل الجنس بسطات

هذا ماقرره القضاء في ملف أساتذة واقعة النقط مقابل…

2021-12-01 / 5:30 مساءً
Photo of فاس.. توقيف مواطن إفريقي مبحوث عنه دوليا بتهم النصب والاحتيال

فاس.. توقيف مواطن إفريقي مبحوث عنه دوليا بتهم النصب…

2021-12-01 / 5:26 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

التلقيح ضد كورونا.. 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

2021-12-01 / 5:18 مساءً
Photo of أسبوع العطش يخيم على ساكنة ومؤسسات تعليمية بسطات

أسبوع العطش يخيم على ساكنة ومؤسسات تعليمية بسطات

2021-12-01 / 5:13 مساءً
Photo of بديكور ولباس تقليدي.. “ماستر شاف الأرجنتين” يخصص حلقة للطبخ المغربي

بديكور ولباس تقليدي.. “ماستر شاف الأرجنتين” يخصص حلقة للطبخ…

2021-12-01 / 4:42 مساءً
Photo of تسجيل 171 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 171 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-01 / 4:25 مساءً
Photo of بعد الخلاف.. مديرة مديرية الأدوية توقع “اتفاق المصالحة” مع النقابات

بعد الخلاف.. مديرة مديرية الأدوية توقع “اتفاق المصالحة” مع…

2021-12-01 / 3:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق