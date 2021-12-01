تقرير رسمي: الصحة والتعليم أكثر قطاعين فسادا في المغرب

2021-12-01 / 6:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي 2020 ان قطاع الصحة يحتل “مستويات عليا” في تصور المستجوبين بخصوص انتشار الفساد متبوعا بقطاع التعليم.

وأوضحت الهيئة أن المغرب سجل تراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع 2019، منبهة إلى “افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى متطلبات ضمان الشفافية والرقابة”.

وبشأن المتابعات القضائية، اعتمدت الهيئة على تقرير رئيس النيابة العامة الذي سجل تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2019 حوالي 36138 مكالمة، والذي أفضى إلى 117 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس همت مناطق مختلفة من المغرب، مشيرا إلى أن “القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها”.

وبخصوص جرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، أكد المصدر أن “الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية المرجوة من إحداث هاته الأقسام”، مسجلا ملاحظته في أن “عدد القضايا المعروضة أمامها لا يزال كبيرا”، كما أن بعض القضايا ما زالت لدى الشرطة القضائية رغم مرور أمد طويل على فتح الأبحاث بشأنها.

وحسب معطيات التقرير ذاته، فإن عدد الإحالات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 وسنة 2019 بلغ 16 ملفا، منها 4 ملفات صدر فيها قرار قضائي نهائي و3 ملفات مازالت رائجة أمام المحكمة، وملفان معروضان على أنظار قاضي التحقيق، و7 ملفات لا تزال في طور البحث.

ونبه التقرير إلى أن هذا النوع من القضايا “يستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، بالنظر لما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من دراسة للصفقات العمومية والعقود وكم هائل من الوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها جمع أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫23 تعليقات

  1. في نظري ان الشخص الذي تتبث عليه الرشوة متلبسا يجب محاكمته فوراً باقصى العقوبات حتى يكون درسا لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذآ العمل بشع جدا ..كما قيل(نعل الله الراشي والمرتشي.. )

  2. لماذا هذا المستوى الدنئ الذي وصل له المغرب في هذان القطاعين الحكومي والخاص بالصحة والتعليم.انه الفوضى بعينيه لقد شوهوا صورة الإسلام حول العالم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

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