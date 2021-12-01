قطر تطمئن لاعبا مثليا “يخشى” المشاركة في المونديال القادم

2021-12-01 / 6:30 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن لاعب كرة القدم الأسترالي، جوش كافالو، لا يملك سببا يستدعي القلق بشأن مشاركته في مباريات المونديال.

وأصبح كافالو أول لاعب كرة قدم محترف بأحد دوريات الدرجة الأولى على مستوى العالم يصرح علانية بمثليته، في أكتوبر الماضي.

لكن في مقابلة مع صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، الشهر الماضي، قال لاعب آديلايد يونايتد، 22 عاما، إنه “يخشى” من المشاركة في المونديال الذي تستضيفه قطر، حيث يتم تجريم المثلية الجنسية.

من جهته، طمأن الخاطر في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأميركية، اللاعب الشاب، وقال: “بالعكس، نحن نرحب بع في دولة قطر ونرحب به ليأتي ويرى (الوضع) حتى قبل بدء مباريات كأس العالم”.

وأضاف المسؤول القطري “لا أحد يشعر بالتهديد هنا، لا أحد يشعر بعدم الأمان، الفكرة بأن الأشخاص غير آمنين هنا ليست صحيحة. لقد قلت هذا وأعيد التأكيد على أقوالي مجددا: الجميع مرحب به هنا.. الجميع يشعر بالأمان هنا”.

وأكد أن “قطر دولة متسامحة ومرحّبة ومضيافة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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