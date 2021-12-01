بديكور ولباس تقليدي.. “ماستر شاف الأرجنتين” يخصص حلقة للطبخ المغربي

2021-12-01 / 4:42 مساءً
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هبة بريس

سجلت الأطباق الأكثر ثمثيلا للمطبخ المغربي يوم الإثنين 29 نونبر حضورا مميزا في برنامج الطبخ الشهير في الأرجنتين، “ماستر شيف الأرجنتين” .

وشكل البرنامج مناسبة لإبراز باقة من أطباق الطبخ المغربي المعروف بنكهاته من خلال مسابقة بين ستة متنافسين حاولوا تقديم ثلاث وصفات شهيرة من المطبخ المغربي: الكسكس، والطاجين، والحريرة.

وتم تقديم هذا البرنامج ،الذي نظم بتعاون مع سفارة المغرب في الأرجنتين، في استوديوهات القناة الأرجنتينية (تيليفي) ، حيث سادت أجواء مغربية خالصة عكستها النكهات والروائح والألوان وحتى الملابس التقليدية (جابادور) التي ارتداها أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة.

وكان على المتنافسين الستة (أربع نساء ورجلين) إعداد طبقين مغربيين وحساء وذلك بناء على وصفة قدمتها لجنة التحكيم، وتم حسم النتيجة على أساس وفاء المتنافسين قدر الإمكان لنكهات الطبق المغربي الأصيل.

ويهدف برنامج “ماستر شيف الأرجنتين” إلى البحث عن أفضل الطباخين الهواة في البلاد.

يذكر أن برنامج “ماستر شيف الارجنتين” من إنتاج القناة الأرجنتينية (تيليفي) وتنشيط “ماريانو بيلوفو” ، ودعم من لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة مهنيين (دوناتو دي سانتيس ، وجيرمان مارتيتيغي ، وداميان بيتولا).

ويملك برنامج “ماستر شيف الأرجنتين” ،الذي يقدم على مدى 110 دقائق، في رصيده ثلاثة مواسم مع ثلاثين حلقة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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