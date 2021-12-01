فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

وفق شروط.. استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب أفريقيا

2021-12-01 / 4:06 مساءً
11
هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية التي تم تعليقها على خلفية انتشار متحوّر “أوميكرون”، بداية من السبت المقبل لكن وفق شروط صحية صارمة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إنه “سيتم استئناف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية ابتداء من السبت المقبل، لكن ضمن شروط صحية صارمة”.

وأشار المتحدث إلى أن هناك 13 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية.

وأوضح آتال أن بلاده ستفرض مجددا على جميع المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص كوفيد-19 سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراء سيطبق أيضا على من تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة “أوميكرون”

الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة “أوميكرون”

2021-12-01 / 8:18 مساءً
Photo of فرنسا.. تطعيم العشرات ضد كورونا بلقاحات منتهية الصلاحية

فرنسا.. تطعيم العشرات ضد كورونا بلقاحات منتهية الصلاحية

2021-12-01 / 7:39 مساءً
Photo of ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق النار بمدرسة في ميشيغان الأميركية

ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق النار بمدرسة في ميشيغان…

2021-12-01 / 7:25 مساءً
Photo of الدنمارك.. مصاب بـ”أوميكرون” يشارك في حفل غنائي ضم ألفي شخص

الدنمارك.. مصاب بـ”أوميكرون” يشارك في حفل غنائي ضم ألفي…

2021-12-01 / 6:54 مساءً
Photo of الدنمارك تسجل إصابتين جديدتين بمتحور “أوميكرون”

الدنمارك تسجل إصابتين جديدتين بمتحور “أوميكرون”

2021-12-01 / 4:56 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

2021-12-01 / 2:14 مساءً
Photo of إسرائيل ترسل للمغرب ودول إفريقية أخرى ملايين الجرعات من اللقاح

إسرائيل ترسل للمغرب ودول إفريقية أخرى ملايين الجرعات من…

2021-12-01 / 10:25 صباحًا
Photo of السعودية ترصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

السعودية ترصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-01 / 9:55 صباحًا
Photo of قتلى وجرحى في عاصفة قوية تضرب تركيا

قتلى وجرحى في عاصفة قوية تضرب تركيا

2021-12-01 / 9:29 صباحًا
Photo of أميركا اللاتينية تسجل أول إصابتين بـ “أوميكرون”

أميركا اللاتينية تسجل أول إصابتين بـ “أوميكرون”

2021-12-01 / 8:30 صباحًا

‫11 تعليقات

  4. الحمد لله المغرب نصفه تلقى الجرعتين من تطعيم لقاح ضد كوفيد 19 كورونا.ونسبة مشرفة للحرعة الثالتة.اذن لاداعي لفرنسا التخوف بالعدوى.هههههههههه.

  6. إنها قرارات الحكومة السابقة الليلية التي لا تراعي للمواطنين والمقيمين في الخارج .. أعمالهم …دراستهم…. وووووو وووووو . لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  8. إنها دولة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع الشعب .بالاخص على علم ان الجائحة دمرتنا والآن تقومون بالاغلاق والرجوع في الصفر……..

  11. ليس هناك متحور جديد ولا كوفيد 19 كورونا انتهت وذهبت بلا رجعة وأنتم تقومون بالاكاذيب … المغرب يريد التغيير والاصلاح والرجوع الى حياته الطبيعية بسلام وامان ….. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق