وفق شروط.. استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب أفريقيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية التي تم تعليقها على خلفية انتشار متحوّر “أوميكرون”، بداية من السبت المقبل لكن وفق شروط صحية صارمة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إنه “سيتم استئناف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية ابتداء من السبت المقبل، لكن ضمن شروط صحية صارمة”.

وأشار المتحدث إلى أن هناك 13 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية.

وأوضح آتال أن بلاده ستفرض مجددا على جميع المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص كوفيد-19 سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراء سيطبق أيضا على من تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

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