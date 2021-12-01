وفق شروط.. استئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب أفريقيا
أعلنت الحكومة الفرنسية استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية التي تم تعليقها على خلفية انتشار متحوّر “أوميكرون”، بداية من السبت المقبل لكن وفق شروط صحية صارمة.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إنه “سيتم استئناف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية ابتداء من السبت المقبل، لكن ضمن شروط صحية صارمة”.
وأشار المتحدث إلى أن هناك 13 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية.
وأوضح آتال أن بلاده ستفرض مجددا على جميع المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تقديم فحص كوفيد-19 سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراء سيطبق أيضا على من تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.
11 تعليقات
لماذا فرضت فرنسا قيود جذرية على على المواطنين الفرنسين؟؟؟
المشكل الكبير الذي يقوم به المغرب هو أن المغرب يغلق الحدود الجوية بدون سابق انذار….مما يؤدي إلى الإضراب النفسي.
إنهم لا يراعون نفسية الجالية أينما كانت جنسيتها.بهذه الاستهزاءات…
الحمد لله المغرب نصفه تلقى الجرعتين من تطعيم لقاح ضد كوفيد 19 كورونا.ونسبة مشرفة للحرعة الثالتة.اذن لاداعي لفرنسا التخوف بالعدوى.هههههههههه.
لاداعي للخوف المغرب قائم بواجبه تجاه هذا المتحور الجديد هههههههه.
إنها قرارات الحكومة السابقة الليلية التي لا تراعي للمواطنين والمقيمين في الخارج .. أعمالهم …دراستهم…. وووووو وووووو . لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نريد التغيير والاصلاح وليس في التفاهات التي بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم ….
إنها دولة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع الشعب .بالاخص على علم ان الجائحة دمرتنا والآن تقومون بالاغلاق والرجوع في الصفر……..
بهذا الاغلاق المطارات ستؤدون إلى كثرة البطالة .أنتم تدرسونها ولكن بغبائكم تقعون في الحفرة هههههههههههه
يقال المثل المغربي (لحفر شي حفرة طاح فيها هههههههه)
ليس هناك متحور جديد ولا كوفيد 19 كورونا انتهت وذهبت بلا رجعة وأنتم تقومون بالاكاذيب … المغرب يريد التغيير والاصلاح والرجوع الى حياته الطبيعية بسلام وامان ….. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.