بعد فرنسا.. “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب و3 دول أخرى
هبة بريس
أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية عن برمجة رحلات استثنائية بين المغرب وفرنسا كندا و إسيانيا و إيطاليا .
وأوضحت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن هذه الرحلات الاستثنائية المبرمجة يوم 4 دجنبر خاضعة لترخيص خاص.
ودعت الخطوط الجوية الملكية المغربية جميع الزبناء إلى زيارة موقعها الرسمي لمزيد من المعلومات حول الموضوع.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
2 تعليقات
ندري متى يضلون يتلاعبون بنا بالاخص على الحالة النفسية…..
ريما كان السبب المشكل الأشخاص الذين قاموا بالهجرة السرية عبر الطائرة هههههههههههه