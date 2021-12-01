بعد فرنسا.. “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب و3 دول أخرى

هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية عن برمجة رحلات استثنائية بين المغرب وفرنسا كندا و إسيانيا و إيطاليا .

وأوضحت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن هذه الرحلات الاستثنائية المبرمجة يوم 4 دجنبر خاضعة لترخيص خاص.

ودعت الخطوط الجوية الملكية المغربية جميع الزبناء إلى زيارة موقعها الرسمي لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

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