“توحشت وليداتي”…سناء عكرود تعلق على قرار تعليق الرحلات

نجلاء مزيان: هبة بريس

اختارت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، للتعليق على قرار تعليق الرحلات المباشرة نحو المغرب لمدة أسبوعين.

و نشرت عكرود صورة لها بنفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي :”هاد القرار ديال إغلاق الحدود لي كيجي فآخر دقيقة، يقدر يدير السكر والضغط و القدفة ويجيب البكية ويسرع دقات القلب ويتسبب حتى فشلل الحواس..”.

وأضافت قائلة :“أنا دابا فالمغرب ، لن أقول بأني “عالقة”، ماكتعجبنيش هاد الكلمة، و لكن توحشت وليداتي، هادشي لي كاين”.

و الجدير بالذكر أن قرار تعليق جميع الرحلات المباشرة نحو المغرب لمدة أسبوعين، جاء عقب الانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

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