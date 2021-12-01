مرور «شظايا نيزك» في سماء عدد من المناطق بالجنوب الشرقي

هبة بريس - متابعة

أفاد عدد من شهود عيان ل”هبة بريس” عن مرور “شِهاب مرئي وتناثر شضاياه قبل السقوط بلون أحمر” يرجح أنه نيزك في سماء عدد من مناطق الجنوب الشرقي المغربي في حدود السادسة وأربعين دقيقة من مساء أمس الثلاثاء 30 نونبر الجاري.

حيث تمت مشاهدة هذه “الشهاب النيزكية” في سماء تنغير، الرشيدية، ألنيف، كلميمة، مرزوكة، الجرف، النقوب، أرفود، الريصاني، بوذنيب، بوعنان … متخذة منحنى ساقط نحو الشمال الشرقي .

وحسب ذات المصادر فلم يتم الى حدود كتابة هذا الخبر تحديد مكان سقوط شظايا من هذا الجسم الذي يعتقد أنه فضائي .

وجدير بالذكر أن منطقة خلاء قرب قصر ”تاردة”بالجماعة الترابية “الخنك” ضواحي مدينة الرشيدية، عرفت نهاية شهر غشت من السنة الماضية سقوط نيزك، ما دفع بهواة البحث عن النيازك إلى الخروج بحثا عن شظاياه.

حيث عرفت تلك المنطقة حينها توافد الآلاف من المواطنين قادمين من الرشيدية وزاكورة وطاطا وورزازات و أكادير وكلميم وبوعرفة …، للبحث عن شظايا النيزك المفقود لجمعها وإعادة بيعها .

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