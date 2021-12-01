بنموسى: سنتخذ قرارات أكثر صرامة مستقبلا لإصلاح التعليم

هبة بريس - الرباط

علق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على الجدل الذي أثاره شروط الولوج لمهنة التدريس هذه السنة، قائلا “نحن في بداية مسار صعب وطويل”.

وأكد بنموسى، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة، يومه الأربعاء، بمجلس النواب، أن القرارت المتخذة تأتي في إطار تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي والقانون الإطار لإصلاح التعليم.

وتوعد الوزير بقرارت أكثر صرامة مستقبلا، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تجويد وتحسين جودة التعليم.

وتابع قائلا : “ممكن أن ننجح في إجراءات، وممكن أن لا ننجح، لكن كلما كان انخراط ودعم ومساندة من الجميع، في النقاش وعبر المواقف الداعمة للإصلاح، فإننا سنحقق الهدف الأساسي”

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