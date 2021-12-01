لجنة بنموسى تكتب شهادة وفاة ما تبقى من الأحزاب
شكيب بنموسى

بنموسى: سنتخذ قرارات أكثر صرامة مستقبلا لإصلاح التعليم

2021-12-01 / 12:26 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

علق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على الجدل الذي أثاره شروط الولوج لمهنة التدريس هذه السنة، قائلا “نحن في بداية مسار صعب وطويل”.

وأكد بنموسى، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة، يومه الأربعاء، بمجلس النواب، أن القرارت المتخذة تأتي في إطار تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي والقانون الإطار لإصلاح التعليم.

وتوعد الوزير بقرارت أكثر صرامة مستقبلا، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تجويد وتحسين جودة التعليم.

وتابع قائلا : “ممكن أن ننجح في إجراءات، وممكن أن لا ننجح، لكن كلما كان انخراط ودعم ومساندة من الجميع، في النقاش وعبر المواقف الداعمة للإصلاح، فإننا سنحقق الهدف الأساسي”

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة يسلط الضوء على شروط التوظيف…

2021-12-01 / 12:45 مساءً
Photo of اعتبارا من الموسم المقبل.. الولوج لمهنة التدريس سيكون بالباكالوريا

اعتبارا من الموسم المقبل.. الولوج لمهنة التدريس سيكون بالباكالوريا

2021-12-01 / 12:10 مساءً
Photo of وزارة بنموسى تعلن انطلاق عملية الترشيح لامتحانات الكفاءة المهنية

وزارة بنموسى تعلن انطلاق عملية الترشيح لامتحانات الكفاءة المهنية

2021-11-30 / 11:37 مساءً
Photo of ريان “لهبة بريس” : المعايير الجديدة لمباريات أطر الاكاديميات ستحقق الطفرة المنشودة للقطاع (فيديو)

ريان “لهبة بريس” : المعايير الجديدة لمباريات أطر الاكاديميات…

2021-11-29 / 7:26 مساءً
Photo of وزارة بنموسى تلغي فروض المراقبة الموحدة

وزارة بنموسى تلغي فروض المراقبة الموحدة

2021-11-29 / 1:54 مساءً
Photo of أكادير: طلاب جامعة إبن زهر يحتجون على قرار تحديد سن الولوج لمهنة التعليم

أكادير: طلاب جامعة إبن زهر يحتجون على قرار تحديد…

2021-11-29 / 12:29 مساءً
Photo of المدير الإقليمي للتعليم بمديونة.. تطوير المنظومة التعليمية رهين بضخ دماء شبابية بكفاءات عالية

المدير الإقليمي للتعليم بمديونة.. تطوير المنظومة التعليمية رهين بضخ…

2021-11-29 / 11:35 صباحًا
Photo of فؤاد ارواضي: مهنة التدريس تتطلب الاستثمار في طاقات شابة ومتميزة قادرة على الإبداع والابتكار

فؤاد ارواضي: مهنة التدريس تتطلب الاستثمار في طاقات شابة…

2021-11-28 / 5:13 مساءً
Photo of المدير الاقليمي للتعليم بسطات: تسقيف السن هدفه جلب الشباب لمهنة التدريس

المدير الاقليمي للتعليم بسطات: تسقيف السن هدفه جلب الشباب…

2021-11-27 / 9:18 مساءً
Photo of أكادير : أساتذة جامعة إبن زهر يستعرضون أهم مشاكلهم ويطالبون تحرك رئيس الجامعة

أكادير : أساتذة جامعة إبن زهر يستعرضون أهم مشاكلهم…

2021-11-26 / 3:42 مساءً

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق