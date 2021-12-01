اعتبارا من الموسم المقبل.. الولوج لمهنة التدريس سيكون بالباكالوريا
هبة بريس - الرباط
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن إمكانية الولوج لمهنة التدريس بالبكالوريا ابتداء من الموسم المقبل.
وذكر الوزير، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، يومه الأربعاء، أنه سيتم اختيار التلاميذ المتفوقين الحاصلين على البكالوريا والراغبين في ممارسة مهنة التدريس لتكوينهم.
وأضاف بنموسى، أن الطلبة المعنيين، سيقضون 3 سنوات في سلك الاجازة التربوية، حيث سيتلقون تكوينات وتداريب داخل الأقسام، قبل اجتياز امتحان الاجازة التربوية والولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
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5 تعليقات
فكرة ممتازة.وقد كان هذا سابقا وكان يعطي نتائج ممتازة.
قرار جد صائب. صافي ميبقاش غا اللي ملقاش يعدي بالتعليم.
Merci est bravo.
ما هو السن الأقصى لولوج هذا المسلك العام القادم
وداعا للبطالةواهلا وسهلا بمن يحب الخير والتقدم لوطننا العزيز🇲🇦