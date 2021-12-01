أوباما يشيد بالمغربي رشيد الناصري: “يلهمني دائما القادة الشباب”

هبة بريس - الرباط

أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بالناشط في المجال البيئي الشاب المغربي رشيد الناصري.

ونوه الرئيس السابق، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، بالأعمال التي يقوم بها المغربي رشيد الناصري في مجال مكافحة التغير المناخي.

وقال أوباما :”يلهمني دائما القادة الشباب مثل رشيد الناصري، الذي يشجع العديد من الأشخاص في المغرب على الانخراط في مكافحة التغير المناخي”.

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