تيزنيت: إيداع مشردان السجن بتهمة اضرام النار المفضي الى الموت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، عن إيداع شخصين كان يعيشان حالة تشرد السجن ، بعد تورطهما في عملية إضرام النار تسببت في مقتل شخص يعيش بدوره حالة تشرد .

وكانت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت ، قد اعتقلت المشردان يوم الاثنين الماضي، يبلغان من العمر 44 و47 سنة وهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالإضرام العمدي للنار المفضي إلى الموت والمشاركة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه فيهما في خلاف مع الضحية الذي كان يعيش بدوره حالة التشرد، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث الجارية على تحديدها، قبل أن يعمد أحدهما إلى صب مادة حارقة على جسد الضحية وإضرام النار فيه عمدا، الأمر الذي تسبب في إصابته بحروق خطيرة نقل على إثرها للمستشفى حيث وافته المنية.

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