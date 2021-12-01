جرائم المالية بفاس.. الحبس النافذ 4 سنوات لرئيس سابق لجماعة الناظور

ع محياوي - هبة بريس

أدانت محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة الناظور السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ أربع سنوات سجنا نافذة.

وأدانت ذات المحكمة ، نائبين للرئيس بسنة ونصف سجنا نافذة بالتهم نفسها، لكل واحد منهما، كانا قد قضاها سابقا أثناء متابعتهما في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق في سجن بوركايز بفاس، قبل الإفراج عنهما مقابل كفالات مالية متفاوتة.

وبرأت ذات المحكمة، اثنان من موظفي الجماعة الحضرية للناظور ، ضمنهم واحدا كان متابع في حالة اعتقال.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر، السنة الماضية، بمتابعة الرئيس السابق ونائبيه في حالة اعتقال.

و تجدر الإشارة أن إدارية وجدة سبق لها أن عزلت الرئيس السابق ومن معه من مهامهم بناء على طلب عامل إقليم الناضور بالمنسوب إليهم.

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