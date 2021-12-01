صورة تعبيرية

جرائم المالية بفاس.. الحبس النافذ 4 سنوات لرئيس سابق لجماعة الناظور

2021-12-01 / 11:03 صباحًا
0
ع محياوي - هبة بريس

أدانت محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة الناظور السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ أربع سنوات سجنا نافذة.

وأدانت ذات المحكمة ، نائبين للرئيس بسنة ونصف سجنا نافذة بالتهم نفسها، لكل واحد منهما، كانا قد قضاها سابقا أثناء متابعتهما في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق في سجن بوركايز بفاس، قبل الإفراج عنهما مقابل كفالات مالية متفاوتة.
وبرأت ذات المحكمة، اثنان من موظفي الجماعة الحضرية للناظور ، ضمنهم واحدا كان متابع في حالة اعتقال.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر، السنة الماضية، بمتابعة الرئيس السابق ونائبيه في حالة اعتقال.

و تجدر الإشارة أن إدارية وجدة سبق لها أن عزلت الرئيس السابق ومن معه من مهامهم بناء على طلب عامل إقليم الناضور بالمنسوب إليهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الخلاف.. مديرة مديرية الأدوية توقع “اتفاق المصالحة” مع النقابات

بعد الخلاف.. مديرة مديرية الأدوية توقع “اتفاق المصالحة” مع…

2021-12-01 / 3:21 مساءً
Photo of بعد فرنسا.. “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب و3 دول أخرى

بعد فرنسا.. “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب و3…

2021-12-01 / 2:45 مساءً
Photo of واقعة النقط مقابل الجنس بسطات…مثول أساتذة أمام الوكيل العام وعميد الكلية يقدم استقالته

واقعة النقط مقابل الجنس بسطات…مثول أساتذة أمام الوكيل العام…

2021-12-01 / 2:10 مساءً
Photo of تطوان.. توقيف 5 أشخاص وحجز 125 كلغ من مخدر الشيرا

تطوان.. توقيف 5 أشخاص وحجز 125 كلغ من مخدر…

2021-12-01 / 12:59 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية رعدية يوم غد الخميس بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية رعدية يوم غد الخميس بهذه…

2021-12-01 / 12:51 مساءً
Photo of مرور «شظايا نيزك» في سماء عدد من المناطق بالجنوب الشرقي

مرور «شظايا نيزك» في سماء عدد من المناطق بالجنوب…

2021-12-01 / 12:33 مساءً
Photo of الإبراهيمي: التلقيح والاجراءات الاحترازية ناجعة لمواجهة جميع السلالات

الإبراهيمي: التلقيح والاجراءات الاحترازية ناجعة لمواجهة جميع السلالات

2021-12-01 / 11:57 صباحًا
Photo of أوباما يشيد بالمغربي رشيد الناصري: “يلهمني دائما القادة الشباب”

أوباما يشيد بالمغربي رشيد الناصري: “يلهمني دائما القادة الشباب”

2021-12-01 / 11:52 صباحًا
Photo of وزارة الصحة: 22 ألف مصاب بداء السيدا بالمغرب

وزارة الصحة: 22 ألف مصاب بداء السيدا بالمغرب

2021-12-01 / 10:51 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة تشيد بـ”الريادة المتميزة” للمغرب في مجال العمل المناخي

الأمم المتحدة تشيد بـ”الريادة المتميزة” للمغرب في مجال العمل…

2021-12-01 / 9:42 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق