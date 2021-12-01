إسرائيل ترسل للمغرب ودول إفريقية أخرى ملايين الجرعات من اللقاح

هبة بريس

كشف مصدر في الخارجية الإسرائيلية أن تل ابيب سترسل بملايين الجرعات من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب ودول إفريقية أخرى.

وذكرت قناة التلفزيون الإسرائيلية 12، أن التبرع باللقاحات سيكون في إطار المبادرة الدولية “كوفاكس”.

وأضافت بان إسرائيل أرسلت إلى القائمين على مبادرة “كوفاكس” قائمتها للدول المفضلة لنقل اللقاح إليها، وهي تضم المغرب من بين دول أخرى.

وتعتقد إسرائيل أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز المكانة الدولية للدولة ونظام الرعاية الصحية فيها، علاوة على المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

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