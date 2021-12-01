بنسبة 19% .. ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية

هبة بريس

عرف رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية، برسم الأشهر ‏التسعة الأولى من هذه السنة، ارتفاعا تجاوز 2,77 مليار درهم، أي ‏بزيادة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020.‏

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه في الربع الثالث من 2021 لوحده، ارتفع رقم المعاملات ‏على أساس سنوي بنسبة 32 في المائة ليستقر عند أزيد من 1,01 مليار درهم.‏

وعرف استثمار المجموعة بمتم شتنبر ارتفاعا بحوالي 1,16 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 19 ‏في المائة مقارنة بنفس الفترة سنة قبل ذلك. أما صافي المديونية فاستقر عند رقم 44 مليار ‏درهم.‏

وفي الشق الاجتماعي، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 23 في المئة ليستقر عند 2,52 ‏مليار درهم بنهاية شتنبر. أما على مستوى الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر، فقد بلغ رقم ‏المعاملات 908 مليون درهم (بزيادة 38 في المائة).‏

وبلغت قيمة الاستثمارات حوالي 1,14 مليار درهم، مقابل 891 مليون درهم سنة قبل ‏ذلك.‏

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