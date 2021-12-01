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بنسبة 19% .. ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية

2021-12-01 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس

عرف رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية، برسم الأشهر ‏التسعة الأولى من هذه السنة، ارتفاعا تجاوز 2,77 مليار درهم، أي ‏بزيادة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020.‏

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه في الربع الثالث من 2021 لوحده، ارتفع رقم المعاملات ‏على أساس سنوي بنسبة 32 في المائة ليستقر عند أزيد من 1,01 مليار درهم.‏

وعرف استثمار المجموعة بمتم شتنبر ارتفاعا بحوالي 1,16 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 19 ‏في المائة مقارنة بنفس الفترة سنة قبل ذلك. أما صافي المديونية فاستقر عند رقم 44 مليار ‏درهم.‏

وفي الشق الاجتماعي، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 23 في المئة ليستقر عند 2,52 ‏مليار درهم بنهاية شتنبر. أما على مستوى الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر، فقد بلغ رقم ‏المعاملات 908 مليون درهم (بزيادة 38 في المائة).‏

وبلغت قيمة الاستثمارات حوالي 1,14 مليار درهم، مقابل 891 مليون درهم سنة قبل ‏ذلك.‏

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. مرحبا هدا الدى العريف للشركه الغربيه الربويه المقفله الدين لا يمتلكون يشتغلون بدون ترخيص وبدون رخصه الحكوميه يتجاوز الخط الأحمر لمجلس الحكومه الداخله يتوهّم أو مول المستقبل الكادب الدى يقول أنه أبى المنافق
    الغارق لا يمتلك لمادا لأن المملكه المغربيه الحكوميه الدوليه حاليا لديها مصانع ومعامل بشمال شرق الدوله وجنوب شرقها لوسط الميدان دات طابع لدى المدير للمديريه العام لوقف التنفيد بالرباط باتت محدوده لدوى الدخل المحدود أصحاب الرميد هم مجلس الشيوخ لأعوان السلطه والمهن والصناعه والتجاره الحره تشتغل بعمله الدرهم رمضان المعيّنه مفهومه وواضحه والإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه لعمليه العلميه عبور مرحبا الإتصالات وأغونج الممتنعه عن الإمضاء بكل صعوبه الكولونيل للخيام الإحتفاظ أى ممنوع تصوير بالهواتف الدكيه واستعمال الأوديو واستعمال اليوأسب والداكره لأنها ممنوعه لمجلس العماله للولايه الرباط هده الشركات يبيعون المحروقات والمسروقات وتهريب البضائع للغرب

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