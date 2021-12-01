بنسبة 19% .. ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية
عرف رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية، برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، ارتفاعا تجاوز 2,77 مليار درهم، أي بزيادة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه في الربع الثالث من 2021 لوحده، ارتفع رقم المعاملات على أساس سنوي بنسبة 32 في المائة ليستقر عند أزيد من 1,01 مليار درهم.
وعرف استثمار المجموعة بمتم شتنبر ارتفاعا بحوالي 1,16 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة سنة قبل ذلك. أما صافي المديونية فاستقر عند رقم 44 مليار درهم.
وفي الشق الاجتماعي، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 23 في المئة ليستقر عند 2,52 مليار درهم بنهاية شتنبر. أما على مستوى الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر، فقد بلغ رقم المعاملات 908 مليون درهم (بزيادة 38 في المائة).
وبلغت قيمة الاستثمارات حوالي 1,14 مليار درهم، مقابل 891 مليون درهم سنة قبل ذلك.