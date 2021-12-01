السعودية ترصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وقال المصدر اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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