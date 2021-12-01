السعودية ترصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون”
هبة بريس - وكالات
صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.
وقال المصدر اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.
وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.
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19 تعليقات
كيف وصل إليها وهي تقوم بالاحتياطات اللازمة ضد كوفيد 19. منذ بدايته إلى يومنا هذا…
مافائدة التلقيح حتى نصاب بهذا المتحور الجديد.كما نلاحظ أن السعودية لم تترك أي أحدا يدخل ديارها إلا وهو تلقى التلقيح.انه الغموض بعينه…..
لآ ندري كيف عبر المطار والسعودية جد مشددة في ذالك هههههههه.
المشكل الكبير هو أن المغرب يلتجؤون إليه الأفارقة بكثرة.ربي يحفظ ونطلبوا السلامة ياارب.
مئة بالمئة هذآ المتحور الجديد قادما من افريقيا .حامله إفريقي.لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما هذا الافريقي غير ملقح.ولكن الم يعقل كيف دخل إلى السعودية.؟؟؟؟!!!!
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد لطفك يارب .
المشكل هو مشكوك في أمره لاندري متى وكيف دخل السعودية.
تقولون ان الجرعتين الأولى والثانية زائد الثالتة تحمي من الفيروسات…..فلما هذآ التناقضات هههههههه.
المغرب الحمدلله أغلق منذ سماعه الخبر (داخل غالق خرج فتح …. هههههههههههه)
الحمد لله لحد الان لم يصيب أي أحد من هذا المتحور .فلما توجهون الاتهامات الموجهة لنا……
اللهم احفظ الأمة الإسلامية .بهذا المتحور الجديد يارب يارب يارب يارب يارب.
الحمد لله المغرب صفر حالة ولكن رغم ذلك يجب الحيطة والحذر وعدم التهور به….
احذروا كورونا لم تنتهي بعد لازالت تلد ولها أحفاد هههههههه
نحن بدأنا نفقد الثقة وصراحة هذآ الغموض لم نستحمله ما كفايا تمثيليات علينا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
نحن لم نتحمل أي خبر على سلالات الجديدة لكوفيد 19 نفسيتنا تحطمت باكاذيبكم لنا ما كفايا…….
نحن ضد التلقيح . لأنه لايحمي من السلالات لكوفيد 19 كورونا هههههههه.
ترقبوا المزيد والمزيد من هذا المتحور هههههههههههه وانتظروا الاغلاق الكلي هههههههه.
سنرجع إلي الصفر ….السيطرة السياسية واضحة كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه ….