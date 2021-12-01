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السعودية ترصد أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-01 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وقال المصدر اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫19 تعليقات

  2. مافائدة التلقيح حتى نصاب بهذا المتحور الجديد.كما نلاحظ أن السعودية لم تترك أي أحدا يدخل ديارها إلا وهو تلقى التلقيح.انه الغموض بعينه…..

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